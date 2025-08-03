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Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek tip kıyafet kararına velilerden yoğun destek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milli Eğitim Bakanlığı&#039;nın tek tip kıyafet kararına velilerden yoğun destek
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı, aldığı yeni kararla okullarda tek tip kıyafet döneminin yeniden başlatılacağını duyurmuştu. Bakanlığın kararına velilerden destek gelirken, bazı velilerin CİMER'e ulaşarak memnuniyetini ifade ettiği öğrenildi.

Okullarda serbest kıyafet uygulaması 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla okullarda forma dönemi yeniden başlayacak.

Alınan kararla okul kıyafetlerinin ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir olması hedefleniyor.

4 YIL DEĞİŞMEYECEK

Uygulamaya göre okul aile birlikleri kıyafet satışı yapamayacak, yönlendirmelerde de bulunamayacak. Formalarda rozet, arma gibi simgeler kullanılmayacak ve belirlenen kıyafet en az 4 yıl değiştirilmeyecek.

CİMER'E TEŞEKKÜR YAĞIYOR

NTV'de yer alan habere göre alınan tek tip forma kararı veliler tarafından da olumlu karşılandı. Veliler tarafından CİMER'e gönderilen mesajlar ve yapılan aramalarda karardan duyulan memnuniyet paylaşıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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