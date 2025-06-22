Okul forması rant kapısı olmayacak! Üniformaları kim seçecek? Kriterler belli oldu

Okul formaları okul aile birlikleri ve öğretmen kurullarının istişaresiyle okul müdürlüklerince belirlenecek. 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek.

Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere 2022’de okullara getirilen serbest kıyafet yerine tekrar forma uygulamasına geçilmesi “Formalar nasıl seçilecek, bütün okullarda mavi önlük mü olacak?” sorularını gündeme getirdi.

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4 YIL BOYUNCA DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

İlkokul, ortaokul ve liselerde okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulu ve yapılacak öğretmenler kurulunda özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Seçilmiş okul kıyafetleri 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek, velilere mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

BİR TİŞÖRTÜ 1000 TL'YE SATIYORLARDI

Daha önce uygulanan “tek tip kıyafet” modelinin rant kapısına dönüşmesi, velilerin tepkisini çekmişti. Özellikle büyük şehirlerdeki birçok okulun giysilerini tek bir firma satıyordu.

Forma alacak veliler, alternatif bulamıyordu. Kıyafetlerin armalı olması sebebiyle fırsatçılar, normal fiyatı 500 TL olan bir tişörtü 1.000 TL’ye bile satıyordu.

Benzer bir durumun yaşanmaması için bakanlık buna da tedbir aldı.

FORMAYI BİRDEN FAZLA MAĞAZA SATABİLECEK

Okul aile birlikleri kıyafet satışı yapamayacak, ayrıca belli bir yerden kıyafet alınmasına ilişkin yönlendirme yapılamayacak. Belirlenen formayı birden fazla mağaza satabilecek.

VELİLER 'BUGÜN NE GİYECEK?' DERDİNDEN KURTULUYOR

Son kararı değerlendiren uzmanlar şunu söyledi:

"Tek tip kıyafet, öğrenciler arasındaki sosyoekonomik farklılıkların görünürlüğünü azaltır. Bu durum, kıyafet üzerinden oluşabilecek ayrımcılık ve akran zorbalığını önleyebilir. Öğrenciler aynı kıyafeti giyerek okul kültürüne ve topluluğuna ait olma hissini daha güçlü bir şekilde yaşayabilir. Bu durum, birlikte hareket etme ve ekip ruhunu teşvik edebilir. Veliler ‘Bugün ne giyecek?’ gibi günlük kararlardan kurtularak kıyafet konusunda daha az endişelenir."