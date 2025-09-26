Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Balıkesir'de belediyeye ait halk otobüsü zeytinliğe devrildi: Yaralılar var

Balıkesir'de belediyeye ait halk otobüsü zeytinliğe devrildi: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;de belediyeye ait halk otobüsü zeytinliğe devrildi: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde belediyeye ait halk otobüsü yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 9 kişi yaralandı. Yaralılar ekipler tarafından araçtan çıkarılarak Burhaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediyeye ait halk otobüsünün zeytinliğe devrilmesi sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırsal Kırtık Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden Namık K. (39) yönetimindeki 10 BTT 05 plakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Sübeylidere Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de belediyeye ait halk otobüsü zeytinliğe devrildi: Yaralılar var - 1. Resim

9 KİŞİ YARALANDI

Devrilen otobüste sıkışan yaralılar, jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada otobüs sürücüsü ile yolculardan İsmet G. (73), Semra G. (46), Bedriye Y. (43), Erol D. (63), Ali B. (66), Neziha D. (57), Yıldız E. (64) ve Hasan Ş. (77) yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dilencinin akıl almaz yöntemi! Döner ekmeğinin içinden paralar çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dilencinin akıl almaz yöntemi! Döner ekmeğinin içinden paralar çıktı - 3. SayfaDöner ekmeğinin içinden paralar çıktı16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı - 3. Sayfa16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandıAdana'da feci kaza: İki infaz koruma memuru hayatını kaybetti - 3. SayfaAdana'da feci kaza: İki infaz koruma memuru hayatını kaybettiTemizlik için yardıma çağırdığı komşusu hırsız çıktı: 200 bin liralık ziyneti çalındı - 3. SayfaTemizlik için yardıma çağırdığı komşusu hırsız çıktıŞanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 kişi yaralandıEşini ve oğlunu öldürüp gömen Cengiz Bedir'in cezası belli oldu - 3. SayfaEşini ve oğlunu öldürüp gömen Cengiz Bedir'in cezası belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...