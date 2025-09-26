Balıkesir'de belediyeye ait halk otobüsü zeytinliğe devrildi: Yaralılar var

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediyeye ait halk otobüsünün zeytinliğe devrilmesi sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırsal Kırtık Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden Namık K. (39) yönetimindeki 10 BTT 05 plakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Sübeylidere Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Devrilen otobüste sıkışan yaralılar, jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada otobüs sürücüsü ile yolculardan İsmet G. (73), Semra G. (46), Bedriye Y. (43), Erol D. (63), Ali B. (66), Neziha D. (57), Yıldız E. (64) ve Hasan Ş. (77) yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.