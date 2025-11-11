Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İmza, İstanbul'un kalbinde büyümeye devam ediyor!

İmza, İstanbul'un kalbinde büyümeye devam ediyor!

İmza, İstanbul’un kalbinde büyümeye devam ediyor!
İmza Giyim, yeni mağazasını Polat Piyalepaşa Çarşı’da açtı.

Erkek giyiminde modern çizgisiyle öne çıkan İmza, mağazalaşma sürecindeki başarılı adımlarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul’un kalbinde yer alan Polat Piyalepaşa Çarşı’daki yeni mağazasıyla markanın büyüme yolculuğu hız kesmeden devam ediyor.

Yeni mağazasında İmza’nın zamansız şıklığını ve şehirli erkek stilini yansıtan özel bir atmosfer sunuluyor. Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen açılış etkinliğinde, misafirlerimiz canlı müzik performansları, seçkin ikramlar ve keyifli bir ortam eşliğinde İmza’nın 2025 Sonbahar–Kış Koleksiyonu’nu ilk keşfedenlerden biri olma fırsatını yakaladı.

Marka temsilcileri, mağazalaşma stratejilerini güçlendirerek İmza’yı daha fazla kitleler ile buluşturmayı hedeflediklerini belirtiyor. “İmza olarak şehirli erkeğin tarzına yön vermeye ve müşterilerimize her noktada ulaşmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulunan yetkililer, markanın önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdüreceğini vurguluyor.

