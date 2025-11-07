Saat&Saat 2025 yılında 8 ödülle başarısını taçlandırdı

Bakış açısı, yenilikçi iletişim dili ve toplumsal duyarlılığıyla fark oluşturan Saat&Saat, yılın ilk yarısında Brandverse Awards’ta kazandığı 5 ödülün ardından, The Hammers Awards ve Gigi Awards’ta elde ettiği 3 yeni ödülle başarısını perçinledi.

Sosyal sorumluluk vizyonuyla öne çıkan Saat&Saat, bu yıl The Hammers Awards’ta, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü kapsamında verilen “Sürdürülebilirlik ve KSS Alanlarında Optimum Bütçe ile Harikalar Oluşturanlar” kategorisinde Bronz Ödülün sahibi oldu.

Üretken ve etkileyici hikaye anlatımına verdiği önemle sektörde fark oluşturan Saat&Saat,

Pazarlama İletişimcileri Derneği öncülüğünde düzenlenen Gigi Awards’ta ise büyük bir başarıya imza attı. Saat&Saat’in dikkat çeken kısa filmi “Saat Kullanmayı Beceremedik”, film kategorisinde hem En İyi Kurgu hem de En İyi Film ödüllerine layık görüldü.

Saat&Saat Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Berfin Kaplan Albayrak: “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2025 yılında da kazandığımız ödüllerle; yenilikçi yaklaşımımızı, sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızı ve iletişim gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk. Güçlü hikaye anlatımımız, stratejik iletişim kabiliyetimiz ve topluma değer katma vizyonumuzla, sektördeki lider konumumuzu her geçen yıl daha da pekiştiriyoruz.” dedi.

SAAT&SAAT HAKKINDA

Saat&Saat’in yolculuğu, 1971 yılında toptan saat ticaretiyle başlayan bir serüvene dayanmaktadır. 1994 yılında kurulan Saat&Saat, toptan saatçilik sektöründeki köklü varlığından temel alan deneyimlerin distribütörlük ve perakendeye taşınmasıyla sektöre güçlü bir giriş yapmıştır. 2005 yılında ilk mağazasını Cevahir AVM’de açarak perakende sektörüne atılmış, 2009 yılında ise SaatveSaat e-ticaret sitesiyle online satış kanalına giriş yapmıştır. Kuruluş yılında portföyüne kattığı ilk yurt dışı distribütörlük markası Adidas ve hemen ardından DKNY ile büyümeye başlayan Saat&Saat yıllar içinde; Maurice Lacroix, Raymond Weil, Universe Constant, Versace, Ferragamo, Ebel, Jacques Philippe, Boss, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Welder, Fossil, Philipp Plein, Gc, Calvin Klein, Furla, Ted Baker, U.S Polo Assn., Kenneth Cole, Tory Burch, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas gibi dünya çapında ün kazanmış 30’dan fazla markayı portföyüne kattı. Marka bilinirliği %85 olan Saat&Saat; 163 mağaza ve shop-in-shop, 699 bayi ve zincir mağaza satış noktası, www.saatvesaat.com.tr, tüm pazaryerleri ve 30’a yakın ülkede yurt dışı dağıtım ağı ile ürünlerini müşterilerine sunmaktadır. 30 yıllık deneyimiyle Türkiye genelinde tüm markalara “Kapsamlı Teknik Servis” hizmeti sağlamaktadır.