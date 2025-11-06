Esenyurt’a yeni fabrika, Kazakistan’a 40 milyon dolar! Orzax ihracatta %35 pay hedefliyor

Türkiye’nin önde gelen takviye edici gıda markalarından Orzax, İstanbul Esenyurt’taki ana üretim tesisinin kapılarını gazetecilere açtı. Basın mensuplarına üretim süreçlerini tanıtan Orzax Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, şirketin hem Türkiye’deki liderliğini pekiştirmeyi hem de global pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

Alimoğlu, “Bugün ciromuzun yüzde 10’u ihracattan geliyor. 2028’e kadar bu oranı yüzde 35’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Orzax Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu

AR-GE’YE 55 MİLYON TL YATIRIM

2004 yılında sağlık profesyonellerinin ortak girişimiyle kurulan Orzax, bugün aylık 2,5 milyon kutu üretim kapasitesi ve 800 kişilik istihdamıyla sektörün en büyük üreticileri arasında yer alıyor.

Şirket, 2024 yılında Ar-Ge’ye 55 milyon TL yatırım yaptı. Alimoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Nuvita Biosearch Center’da probiyotik, vegan Omega-3 ve mikroalg temelli ürünler üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Bilim temelli üretim anlayışımız global pazarda rekabet avantajı oluşturuyor” dedi.

Orzax, İstanbul Esenyurt’taki ana üretim tesisinde basın mensuplarını ağırladı.

ESENYURT’TA YENİ ÜRETİM TESİSİ GELİYOR

Orzax, mevcut tesisinin ardından ikinci büyük üretim tesisini 1,6 milyar liralık yatırımla yine İstanbul Esenyurt’ta hayata geçirecek. Tesisin bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Yeni fabrikanın, hammadde üretimini endüstriyel ölçekte gerçekleştirecek bir yapıda olacağını söyleyen Alimoğlu, “Bu yatırım, artan kapasite ihtiyacımıza cevap verecek. Ayrıca 2025’te dermokozmetik alanına da güçlü bir giriş yapacağız. Neredeyse tamamen ithal ürünlerin hâkim olduğu bu pazarda, yerli ve bilim temelli ürünlerle fark oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Alimoğlu, ayrıca sporcu beslenmesi alanında da yeni formülasyonlar geliştirdiklerini, bu ürünlerin iç pazardaki büyümeye önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Şirket, önümüzdeki dönemde ilaç üretimi alanına yatırım yapmayı da planlıyor.

ASYA PAZARINA STRATEJİK HAMLE: KAZAKİSTAN TESİSİ

Orzax, küresel büyüme stratejisi kapsamında 40 milyon dolarlık yatırımla Kazakistan’da yeni bir üretim tesisi kuracak.

2027’de faaliyete geçmesi planlanan tesisin, ülkenin zengin tıbbi ve aromatik bitki kaynaklarını kullanarak hem bölgesel hem de global pazarlara üretim yapacağı belirtildi.

Alimoğlu, “Kazakistan’daki tesisimiz Orta Asya’dan Çin’e, Rusya’dan Güneydoğu Asya’ya kadar uzanan coğrafyada stratejik bir üretim ve dağıtım merkezi olacak” dedi.

HEDEF GLOBAL MARKA OLMAK

Takviye edici gıda sektörünün 2030 yılına kadar dünyada 200 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini hatırlatan Alimoğlu, Orzax’ın bu büyümeden daha fazla pay almak için hem üretim hem de Ar-Ge tarafında yatırımlarını artırdığını vurguladı.

“Bilimsel yaklaşımla üretilen yerli markalar global ölçekte de rekabet edebilir. Biz bu vizyonla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.