Bu otomobillere ilgi azalıyor! İşte satışları en çok düşen markalar 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomobil satışları bu yılın ilk 10 ayında 833 bin 382 adede ulaşırken; Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre, satılarda geçen yılın aynı dönemine göre %10,98’lik yükseliş yaşandı.

Markalar bazında satışlara bakıldığında ise Ocak-Ekim 2025 döneminde pazardaki büyümeye karşılık, bazı markaların satışlarında düşüş yaşandı.

SATIŞLARI EN ÇOK DÜŞEN MARKALAR

10 aylık dönemde toplam satışları 2 bin adet ve üzerinde olan markalara bakıldığında, oransal olarak satışları en fazla gerileyenler şöyle sıralanıyor:

1-Chery: 24 bin 559 adet (%-51,67)

2-Honda: 12 bin 991 adet (%-36,53)

3-Dacia: 19 bin 207 adet (%-32,81)

4-Seat: 6 bin 299 adet (%-29,07)

5-Fiat: 59 bin 645 adet (%-12,21)

6-Ford: 20 bin 878 adet (%-8,51)

7-Suzuki: 4 bin 727 adet (%-8,46)

8-JEEP: 2 bin 663 adet ((%-3,76)

9-Skoda: 33 bin 533 adet (%-1,63)

ÇİNLİ MARKALAR YER DEĞİŞTİRDİ!

Bu yılın ilk 10 aylık döneminde Çinli elektrikli otomobil devi BYD, satışlarını yaklaşık 20 kat artırarak dikkat çekmişti. Satışları en fazla gerileyenler listesinde de ilk sırada Çinli Chery yer aldı. Geçen yılı 10 ayında 50 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Chery, bu yıl yarı yarıya düşüş yaşıyor.

Bir başka Uzak Doğulu Honda da satışlarda ivme kaybı ile dikkat çekiyor.

FİAT ÇOK SATSA DA…

Fiyat avantajı da sunan Bursalı otomobil üreticisi Fiat, en çok satan markalar arasındaki yerini koruyor. Ancak markanın bu yılki anahtar teslimlerinde ilk 10 ayda gerileme dikkat çekiyor.

Türkiye’de en çok satan Renault Grup markası olmasına rağmen Dacia’da da bu yılın ilk 10 ayında satışlarda 9 bin 377 adet düşüş gözlemleniyor.

Pazardan %4 civarında pay alan Skoda en az kayıpla öne çıkarken, ‘ticari’de iddialı olan Ford’da da otomobil satışları %8,5 geriledi.