Sarp Sınır Kapısı yolunda heyelan! Facianın eşiğinden dönüldü

Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı mevkiinde, sabah saatlerinde tünel girişinde meydana gelen heyelan paniğe sebep oldu. Yamaçtan kopan kaya parçaları tünel girişine düşerken, o sırada yoldan geçen bazı araçlar facianın eşiğinden döndü. Şans eseri olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

YOL ÇALIŞMALARIN ARDINDAN ULAŞIMA AÇILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapatarak temizlik çalışması başlattı. Yapılan hızlı müdahalenin ardından yol kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.