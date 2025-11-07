Sarp Sınır Kapısı yolunda heyelan! Facianın eşiğinden dönüldü
Güncelleme:
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde, Sarp Sınır Kapısı tüneli girişinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu kapladı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yol kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı mevkiinde, sabah saatlerinde tünel girişinde meydana gelen heyelan paniğe sebep oldu. Yamaçtan kopan kaya parçaları tünel girişine düşerken, o sırada yoldan geçen bazı araçlar facianın eşiğinden döndü. Şans eseri olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.
YOL ÇALIŞMALARIN ARDINDAN ULAŞIMA AÇILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapatarak temizlik çalışması başlattı. Yapılan hızlı müdahalenin ardından yol kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.
