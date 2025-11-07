Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sarp Sınır Kapısı yolunda heyelan! Facianın eşiğinden dönüldü

Sarp Sınır Kapısı yolunda heyelan! Facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde, Sarp Sınır Kapısı tüneli girişinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu kapladı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yol kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı mevkiinde, sabah saatlerinde tünel girişinde meydana gelen heyelan paniğe sebep oldu. Yamaçtan kopan kaya parçaları tünel girişine düşerken, o sırada yoldan geçen bazı araçlar facianın eşiğinden döndü. Şans eseri olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Sarp Sınır Kapısı yolunda heyelan! Facianın eşiğinden dönüldü - 1. Resim

YOL ÇALIŞMALARIN ARDINDAN ULAŞIMA AÇILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapatarak temizlik çalışması başlattı. Yapılan hızlı müdahalenin ardından yol kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.

Sarp Sınır Kapısı yolunda heyelan! Facianın eşiğinden dönüldü - 2. Resim

