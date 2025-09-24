Balıkesir'de korkutan deprem!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor. AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
