Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'de korkutan deprem!

Güncelleme:
Balıkesir&#039;de korkutan deprem!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir sallanmaya devam ediyor. AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Şanlıurfa'da feci kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
