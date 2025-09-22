Balıkesir'de korkutan deprem! Bölge beşik gibi...

Son dakika deprem haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 17.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sındırgı merkezli korkutan deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Manisa, Çanakkale, Kütahya ve Bursa'dan da hissedildi. Sındırgı'da artçılardan dolayı tedirgin olan vatandaş, depremin ardından sokaklara indi.

BÖLGE BEŞİK GİBİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos saat 19,53'te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Balıkesir'in yanı sıra İzmir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa, Kütahya, Uşak, Yalova, Kocaeli'de de hissedilen depremde Sındırgı'da 1 kişi hayatını kaybetmişti. Deprem sonrası bölgedeki artçılar ise hala sürüyor. Önceki gece bölgede 5 büyüklüğünde bir deprem, bugün öğle saatlerinde ise 4,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana gelmişti.