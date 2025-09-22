Şener Üşümezsoy canlı yayında resmen çileden çıktı! "Geldiğime pişman ettiniz"

Ağustos ayında 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. Gece saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelen ilçe, saat 12.02'de yine 4,5 ile sallandı.

Yaşanan ilk depremin ardından tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Show TV'de yayımlanan 'Bu Sabah' programına konuk oldu. Üşümezsoy, yayın esnasında sözünün kesilmesine ve rejinin reklam kararsızlığına tepki gösterdi.

"GELDİĞİME PİŞMAN ETTİNİZ"

Sındırgı'daki faylardan ve depremlerden bahsederken sunucular tarafından sözünün kesilmesine sinirlenen Üşümezsoy, tepkisini canlı yayında gösterdi.

Üşümezsoy "Bana iki dakika mı verirsiniz ama beni dinleyin. Sabahın köründe beni kaldırdınız, gece uyumadım. Bırakın bir dakika anlatıyım dinleyin, insanlar da anlasın. Sizin anlamanıza lüzum yok. Ben halkla anlatıyorum bu işi. Geldiğime pişman ettiniz. Sabah 04.00'te kalktım yayın için, 1 dakika mıydı?" ifadelerini kullandı.

KULAKLIĞINI ÇIKARIP MUHABİRE VERDİ

Sonrasında ise reklama gidileceğinin söylenmesiyle sözü kesilen Üşümezsoy, bu duruma da tepki göstererek kulaklığını çıkartıp muhabire uzattı.

"Beni uyandırmayın o saatte. Geldim pişman ediyorsunuz beni. Reklama girdiler, ben bekleyemem böyle. Reklama gidecekse reklama gitsin" diyen Üşümezsoy, reklama gidilmediğini öğrenince de "Reklam demedin mi, kapatıyoruz demedin mi?" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

"KIZDIRDIK HOCAYI"

Üşümezsoy'un bu tepkisi üzerine programının sunucularından Sevilay Yılman, "Kızdırdık hocayı. Bu bilim adamları öyle kolay bulunmuyor." diyerek yayını kapadı.