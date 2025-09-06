Asıl risk İstanbul'da değil başka kentte! Şener Üşümezsoy'dan deprem tartışmasına yeni yorum

Son dönemde deprem konusunda yaptığı isabetli tahminlerle dikkat çeken ve Marmara konusundaki sözleriyle iç rahatlatan Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen olası büyük İstanbul depremine bir kez daha değinerek önemli açıklamalarda bulundu.

Birçok deprem uzmanının 'her an olabilir, yolda' gibi söylemlerde bulunduğu beklenen büyük İstanbul depremi hakkında konuşan Üşümezsoy, risk altındaki bir kente dikkat çekti.

"ADALAR FAYI ÖLÜ, ASIL RİSK DÜZCE'DE"

Habertürk'te katıldığı bir programda konuşan Prof Dr. Üşümezsoy, deprem açısından riskli olduğu belirtilen Adalar Fayı'nın ölü bir fay olduğunu belirtip, "Adalar fayında hiç bir şey yok, fay Düzce'de" dedi.

"6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUM"

Olası İstanbul depremi hakkında da açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, Silivri'de bulunan faya dikkat çekip, şu ifadeleri kullandı:

"Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun oluşturacağı deprem 6,5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı."

Silivri çukurundaki 20 kilometre derinlikte olan fay olduğunu ifade eden Prof. Dr. Üşümezsoy, burada 6,2 büyüklüğünde deprem beklediğini kaydetti.