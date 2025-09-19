Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü mü? Dursunbey yangınında son dakika gelişmesi...

Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü mü? Dursunbey yangınında son dakika gelişmesi...

Son dakika Balıkesir'deki orman yangını söndürüldü mü? diye merak ediliyor. Balıkesir Dursunbey'de çıkan yangına çok sayıda ekip havadan karadan müdahale etti, son durum araştırılıyor. Peki Balıkesir'deki orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü, hasar var mı? İşte detaylar...

Balıkesir'deki yangındaki son durum merak konusu oldu. Yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü, nerede çıktı, hasar var mı? gibisinden soruların cevapları aranıyor. İşte Balıkesir'deki yangın ile ilgili son dakika detaylar... 

BALIKESİR'DEKİ YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Balıkesir'deki orman yangını Dursunbey ilçesine bağlı Küçükler Mahallesi'nde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler hızla yayıldı. Son durum merak edildi, hasar var mı, söndürüldü mü? 

BALIKESİR'DEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Balıkesir'deki yangına ihbar üzerine adrese sevk edilen 2 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 250 personel ile müdahale edildi. Yangın saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

 

 

Orkun Özeller kim, kaç yaşında, nereli? 'Hakkındaki suçlama ne' merak edildi
