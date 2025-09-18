Antalya orman yangını: 2 farklı noktada çıktı, müdahale ediliyor!
Antalya'nın Aksu ilçesinde iki farklı noktada ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, bölgede 2 farklı noktada yangın çıktığını ve tüm ekiplerin seferber edildiğini söyledi.
Şahin, bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
