Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Balıkesir ve çevresindeki iller, son dakika bir depremle sarsıldı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, İstanbul, Manisa, Bursa, Çanakkale, Kütahya, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'den de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5 olarak rapor etti. İşte son dakika deprem haberinin detayları...
Son dakika deprem haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve İstanbul dahil olmak üzere birçok kentten hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre korkutan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
DEPREM, ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Sındırgı merkezli deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, İstanbul, Bursa, Manisa, Çanakkale, Kütahya, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'dan da hissedildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, AFAD'ın 4,9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 5 olarak rapor etti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir