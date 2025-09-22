Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi

Son dakika deprem haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve İstanbul dahil olmak üzere birçok kentten hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre korkutan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DEPREM, ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sındırgı merkezli deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, İstanbul, Bursa, Manisa, Çanakkale, Kütahya, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'dan da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, AFAD'ın 4,9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 5 olarak rapor etti.