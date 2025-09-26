Diyarbakır Valisi'nden Hayko Cepkin’e 'konser' telefonu

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin’in Anadolu turnesi kapsamında Kayseri ve Diyarbakır’da gerçekleştirmeyi planladığı konserler, valilik kararıyla iptal edilmişti. Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmediği için iptal edildiğini duyurmuştu.

Ancak Diyarbakır’da sürece hızlı bir müdahale geldi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Cepkin’i arayarak durumu bizzat konuştu ve özel davetiyle konserin yeniden organize edilmesi için destek verdi. Cepkin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, valinin süratli dönüşü ve nezaketine teşekkür ederek, “Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri'mizin başına” ifadelerini kullandı.

Sanatçının açıklaması, konserin Diyarbakır’da yakında gerçekleşeceğinin sinyalini verirken, hayranları da heyecanla yeni tarih için gün sayıyor.