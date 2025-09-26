Derya Tuna’nın acı günü! Kardeşi Perihan Tuna Oba’yı toprağa verdi
Ünlü oyuncu Derya Tuna, kardeşi Perihan Tuna Oba’nın vefat haberini sosyal medyada paylaştı. Acı kayıp Tuna’yı derinden sarstı. Bugün kardeşini son yolculuğuna uğurlayan ünlü isim cenazede gözyaşı döktü.
Oyuncu ve şarkıcı Derya Tuna, kardeşi Perihan Tuna Oba’nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Dün acı haberi takipçileriyle paylaşan Tuna, kardeşinin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI
2. Sayfa'nın haberine göre; Derya Tuna’nın kardeşi Perihan Tuna Oba için bugün İstanbul’daki Zincirlikuyu Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Kardeşinin tabutu başından ayrılmayan Tuna, cenaze boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.
Perihan Tuna Oba’nın cenazesi, Kilyos Mezarlığı’nda defnedildi.
