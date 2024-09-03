Sinem Yıldız'ın Perihan Savaş ve Derya Tuna yorumu dikkat çekti!

Son dönemlerde İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasındaki polemik gündemden düşmüyor. Katıldığı bir programda konu hakkında sorulan soruya Sinem Yıldız’dan dikkat çeken bir cevap geldi. Yıldız, Perihan Savaş'ı eleştirirken Derya Tuna hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Şarkıcı Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses arasında geçenler magazin kulislerinde günlerdir konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu’nun Youtube’da yayın yaptığı programa konuk olarak Sinem Yıldız katıldı.

Kerimoğlu, programda Yıldız'a ‘İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında bir polemik başladı? Her gün magazin gündeminde bu konu hakkında ne düşünüyorsun önce bunu sorayım sana?’ sorusunu yöneltti.

SİNEM YILDIZ'DAN DERYA TUNA AÇIKLAMASI

Yıldız, soruya, “İlk Dilan Çıtak’ın annesi Işıl Hanım'la görüşmüştüm. Çok kibar böyle tatlı tatlı konuşan bir kadındı. Bazı iddialar vardı onları konuşmuştuk ya ben çok üzülüyorum, İbrahim Bey'e çocuklarıyla bu duruma gelmesine çünkü ne gerek var artık İbrahim Bey de zaten çok büyük acılardan ve ölümden döndü. Yani ne gerek var bütün bunlara bana iki ev verdi bana bir ev verdi. Ben şunu anladım İbrahim Tatlı ses ile ilgili İbrahim Bey’i Allah korusun ama ölse bile ne kadınların kavgası biter ne de çocukların kavgası biter. Bu arada İdo'yu çok köşede tutuyorum. Çünkü İdo bembeyaz bir kalbe sahip… Derya Tuna'nın oğlu diye değil İdo'nun kendi kişiliği bu muhteşem bir çocuk yani! Kadınlar içten içe birbirine hep düşman ama bu sistemin içinde bir tek komutan çıkmış o da Derya Tuna bir tek kadın sayılmış o da Derya Tuna kimse kusura bakmasın ”cevabını verdi.

Yıldız sözlerine şöyle devam etti:

“Perihan Savaş ile bir programa başlayacaktık, anlaşmalar yapıldı, format hazır ve her şey konuşuldu. Ama ben Derya Tuna’yı çok sevdiğim için ondan müsaade aldım, o da elbette 'Bu senin ekmeğin, bana sormana bile gerek yok,' dedi. Ben sonrasında Perihan Hanım’ın beni günden güne sevmediğini hissettim.”