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Müge Anlı'da hareketli anlar! Cinayet itirafı gelince ters kelepçeyle götürüldü: "Annem babamı üfürükçü sevgilisiyle öldürdü! "

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Magazin Haberleri

Müge Anlı yeni sezonuyla ekranlara dönerken programda yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 12 Nisan 2024’te şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün oğlu Ömer Furkan Yörük, Müge Anlı’nın programına çıktı. Yörük, annesi Sebile Yörük’ün babasının ölümüyle ilgilisinin olduğunu ifade etti. İlerleyen dakikalarda gözyaşları içerisinde Sebile Hanım’dan cinayet itirafı geldi.

Her sezon olduğu gibi bu sezonda Müge Anlı’da tüyleri diken diken bir olay yaşandı. Programın bugün yayınlanan bölümünde cinayet itirafı geldi. Osmaniye'de yaşayan ve evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük, 12 Nisan 2024 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Müge Anlı'da hareketli anlar! Cinayet itirafı gelince ters kelepçeyle götürüldü:

Mehmet Yörük'ün oğlu Ömer Furkan Yörük ise babasının şüpheli ölümünden sonra Müge Anlı’ya başvurarak annesi Sebile Yörük’ü suçladı.

Annesinin üfürükçü Mustafa ile ilişkisi olduğunu iddia eden Ömer Furkan, babasının ölümünden 3 gün sonra Mustafa'nın annesini istemeye geldiğini dile getirdi.

Müge Anlı'da hareketli anlar! Cinayet itirafı gelince ters kelepçeyle götürüldü:

Annesinin Mustafa adında üfürükçü sevgilisi olduğunu ve babasını bu adam ile öldürdüğünü iddia eden Ömer Bey "Adam babamı öldürüp annemle evlenme ve malı mülkü alma peşindeydi" ifadelerini kullandı.

'ÜFÜRÜKÇÜ MUSTAFA' İDDİALARI REDDETTİ

Bu olayların ardından programa katılan Sebile Hanım, iddialar hakkında açıklama yaptı. Üfürükçü Mustafa'nın uygunsuz fotoğraflarını çekip kendisini tehdit ettiğini de ifade etti.

Müge Anlı'da hareketli anlar! Cinayet itirafı gelince ters kelepçeyle götürüldü:

İlerleyen dakikalarda programda Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili itiraf geldi. Sebile Hanım bir anda gözyaşlarına boğularak eşinin nasıl öldüğünü anlattı.

Üfürükçü Mustafa'nın hazırladığı suyu eşine içirdiğini söyleyen Sebile Hanım, eşinin bu şekilde öldüğünü itiraf etti. Sebile, “Benimle evlenebilmek için içirdiği su ile kocamı öldürdü'' dedi.

Müge Anlı'da hareketli anlar! Cinayet itirafı gelince ters kelepçeyle götürüldü:

Sebile Hanım daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtti. Bu çorbadan çocuklarına içirmediğini de ayrıca dile getirdi. Mustafa ise bütün iddiaları reddetti.

MUSTAFA TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI

Mustafa'nın aynı dönemde ölen eşinin vefatının da şüpheli olduğunu dile getiren Müge Anlı, canlı yayında suç duyurusunda bulundu. Yayını ihbar kabul eden polis ekipleri yayına geldi. Polis ekipleri Üfürükçü Mustafa'yı canlı yayında ters kelepçeyle gözaltına aldı.

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