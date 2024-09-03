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Haberler > Magazin > Ekranlara geri dönen Müge Anlı’nın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı, estetik yorumları peş peşe geldi

Ekranlara geri dönen Müge Anlı’nın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı, estetik yorumları peş peşe geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekranlara geri dönen Müge Anlı’nın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı, estetik yorumları peş peşe geldi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün 17. sezonun ilk bölümüyle ekranlara damga vurdu. Aylar sonra ekrana çıkan Müge Anlı’nın yüzündeki değişim izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Tam 17 sezondur Müge Anlı ile Tatlı Sert’i sunan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Haziran ayında ekranlara veda etmişti. Anlı, Eylül ayının gelmesiyle sezonu açtı, seyircinin hasreti de son buldu. 

Bomba gibi konu ve konuklarla yeni sezona hızla dönüş yapan Müge Anlı, ilk bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Ünlü sunucunun geçtiğimiz sezondan biraz daha farklı görünmesi dikkat çekti. 

Ekranlara geri dönen Müge Anlı’nın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı, estetik yorumları peş peşe geldi - 1. Resim

Değişimi gözlerden kaçmayan Müge Anlı için yorumlar sosyal medyada peş peşe geldi. Çoğu kişi Anlı’nın estetik yaptırdığını düşündü. Bazı takipçileri ise ünlü sunucunun ‘badem göz ameliyatı’ yaptırdığını iddia etti.

Ekranlara geri dönen Müge Anlı’nın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı, estetik yorumları peş peşe geldi - 2. Resim

İşte Müge Anlı için sosyal medya hesabı X’te yapılan yorumlardan bazıları...

-    Müge Anlı da estetik olmuş, göz kapaklarını aldırmış sanırım.

Ekranlara geri dönen Müge Anlı’nın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı, estetik yorumları peş peşe geldi - 3. Resim

-    Müge Anlı’nın göz kapaklarını aldırdığına yemin edebilirim, zorlasam kanıtlarım da... Şu göz kapağına bakın. Gerçek Müge Anlı gurmeleri ilk bakışta anlar.

Ekranlara geri dönen Müge Anlı’nın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı, estetik yorumları peş peşe geldi - 4. Resim

-    Müge Anlı göz kapaklarından ameliyat olmuş sanırım, göz kapakları biraz açılmış...

-    Müge Anlı’nın göz kapağı estetiğine bir türlü alışamadım.

Ekranlara geri dönen Müge Anlı’nın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı, estetik yorumları peş peşe geldi - 5. Resim

-    Oh be Müge Anlı başlamış... İdol kadın yazı boş geçirmemiş, sanırım ufak estetik müdahaleler de yaptırmış, göz kapağı başta olmak üzere...

-    Müge Anlı göz kapağı ameliyatı olmuş sanırım... Bir devrin sonu resmen, kim ikna etti acaba?

Ekranlara geri dönen Müge Anlı’nın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı, estetik yorumları peş peşe geldi - 6. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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