Dilan Çıtak gözyaşları içerisinde anlattı! İbrahim Tatlıses canlı yayına mesaj attı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak son dönemlerde babasıyla ilgili söylediği sözlerle sık sık gündeme geliyor. Çıtak, bu kez katıldığı bir programda babasıyla yaşadıklarını anlattı. Ünlü isim, Tatlıses soyadını aldığından beri işlerinin kötü gittiğini söyleyerek “Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. ‘Dilan benim kızım’ dedikten sonra bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti” ifadelerini kullandı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak babasıyla ilgili yaptığı açıklama uzun bir süre konuşulmuştu. Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’i kastederek bir süredir psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıklamıştı.

Çıtak, bu kez ‘Beyaz Magazin” programına katılarak gözyaşları içinde yaşadığı süreci anlattı. Çıtak, “Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Türkiye’nin yüzde 80’i İbrahim Tatlıses’in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor. Şu an için maddi bir talebim yok. Bir bedel ödedim tabii ki mirasçıyım" ifadelerini kullandı.

"İBRAHİM TATLISES BANA İYİ GELMİYOR"

İbrahim Tatlıses yayına mesaj yollayarak, “Benim soyadımı kullanmasın” açıklamasında bulundu. Tatlıses mesajında ayrıca “Dilan Çıtak’ın tek derdi İdo Bey” ifadelerini de kullandı.

Dilan Çıtak ise mesaja şu cevabı verdi:

“Tabii ki İdo’dur. Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır. Babam ameliyat olmadan önce ona, ‘Buradaki 6,5 milyon Euro’luk araziyle ilgili imzanı bana ver. Ben halledeyim hastaneden çıkınca sen zaten yorgun olursun’ diye imza attırmak istiyor. Babam ‘Ben daha ölmedim’ imza atmıyor.”

Ünlü isim, İbrahim Tatlıses’in kendisine iyi gelmediğini de söyleyerek, “Çıtak soyadımı göğsümü gere gere kullanmaya devam edeceğim. Çünkü ben Çıtak olarak doğdum. Ben kimsenin soyadını almadım. Bana aldırdılar. Kendisi ‘Dilan Çıtak benim kızımdır’ diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları yanına çağırıp ‘Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses’in kızı olmanın birtakım kuralları var’ dedi. Davayı da ben açmadım. Kendileri babalık davası açtılar. Bana başka çocukları yüzünden de mobbing uyguladı" şeklinde konuştu.