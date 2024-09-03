Dilan Polat'tan dava öncesi dikkat çeken hamle! Ziyarete gitti

Kara para aklama ve örgüt kurma gibi suçlardan yargılanıp cezaevine giren Dilan Polat hazırlanan MASAK raporundan sonra tahliye edilmişti. Polat, yarın başlayacak dava öncesinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat’ı cezaevinde ziyaret etti.

Sosyal medya fenomenlerinin kara para aklama ve örgüt kurma gibi suçlamalarla yargılandığı davalarda ilk duruşmalar bu hafta görülmeye başlanacak.

Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında açılan dava yarın başlayacak. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından dava açılan çift ve 28 kişi Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, soruşturmaya ilişkin hazırlanan MASAK raporu sonrası avukatının başvurusu üzerine tahliye edilmişti. Dilan Polat, dava öncesinde bugün tutuklu bulunan eşi Engin Polat’i ziyaret etti. Dilan Polat’ın cezaevinde kayınpederi Sezgin Polat’la da görüştüğü öğrenildi. Kombiniyle dikkat çeken Polat, ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevapsız bırakıp cezaevinden ayrıldı.