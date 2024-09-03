Ebru Şancı 3 katlı villasının kapılarını açtı! Evinde yok yok...

Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ile evli olan eski manken ve moda tasarımcısı Ebru Şancı, evinin kapılarını ilk kez açtı. Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı, 3 katlı ve 7 odalı evleri görenleri kendisine hayran bıraktı. Şehir dışında yaşayan ünlü çifte, uzun zamandır misafir gelmiyor.

38 yaşındaki eski manken Ebru Şancı ile 28 yaşındaki futbolcu Alpaslan Öztürk, 2015 yılında Eskişehir'de sade bir evlenmişlerdi.

Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocukları bulunan Şancı ile Öztürk, evlerinin kapılarını ilk kez ‘Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ programına açtı.

Şancı’nın 3 katlı ve 7 odalı evi görenleri şoke etti. Ünlü ismin salonunda oldukça sade renkler hakim… Genel olarak evin dekorasyonunda beyaz renkler bulunuyor.

Şancı, "Evime 8 yıldır misafir gelmiyor, bizi misafirliğe davet ediyorlar, sonra çocukları görünce bir daha çağırmıyorlar. Çocuklarım şımarık değil yaramaz" dedi.

Ayrıca Şancı, 'Çocuklar kırdığı için az eşyam var benim evim süslü bir ev değil' ifadelerini de kullandı.