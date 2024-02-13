Dolandırılan Ebru Şancı "Türk Türk'ü gurbette öpermiş" deyip isyan etti

Evlendikten sonra mankenliği bırakan ve kendisine bir gelinlik markası kuran Ebru Şancı, dolandırıldığını açıkladı. Sosyal medyadan sitem dolu bir paylaşım yapan Şancı, “Neler olduğunu eğer karşı tarafla hukuk yoluyla anlaşamazsam anlatacağım. ‘Türk, Türk'ü gurbette öpermiş’ sözünü doğru çıkartıyor maalesef” dedi.

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünya evine giren Ebru Şancı, üç evlat sahibi oldu. Çocuklarını kucağına aldıktan sonra modelliğe ara veren isim kariyerine bambaşka bir yön vererek gelinlik sektörüne adım attı.

Ebru Şancı - Alpaslan Öztürk

Dubai, Kuveyt, Lübnan, Londra, Amsterdam’da mağazaları olan ve tasarladığı gelinliklerle Arap dünyasının en çok konuşulan tasarımcıları arasında yer alan Ebru Şancı, yaşadığı olayla gündeme geldi. Şancı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dolandırıldığını iddia etti.

“SAHTEKARLIĞA SON VERMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM”

Ortağıyla yaşadığı sorunlardan bahseden Şancı, anlaşma sağlanamazsa hukuki haklarını arayacağını şu sözlerle belirtti: “Londra mağazamdan ayrıldım. Sebeplerini ve neler olduğunu eğer karşı tarafla hukuk yoluyla anlaşamazsam anlatacağım. Tam bir ‘Türk, Türk'ü gurbette öpermiş’ sözünü doğru çıkartıyor maalesef. Karşı tarafa son bir kez daha dolandırıcılığa ve sahtekarlığa son vermesini tavsiye ediyorum. Bu süreçte bana her konuda destek olan gelinlerimi ve arkadaşlarımı mart itibariyle yeni mağazama bekliyorum.”