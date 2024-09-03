Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin sürpriz isimle evlendi! İşte müstakbel eşi...

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin ile Beşiktaş eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Çebi dün nikah masasına oturdu. İkilinin sade düğün töreninden kareleri, Çetin'in kardeşi Rafael Cemo Çetin sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin balayını da ertelediği ortaya çıktı.

Bahar dizisine "Başhekim Süreyya" geliyor! Yayın tarihi de belli oldu

Bahar dizisine "Başhekim Süreyya" geliyor! Yayın tarihi de belli oldu

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 2019 yılında Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Nur Çebi ile 4,5 yıllık ilişkisini bitirmişti.

Uzun bir aradan sonra bir araya gelen ikili, ilişkilerine kaldıkları yerden devam ederek evlilik kararı aldı. Çift, önceki gün düzenlenen sade bir törenle evlendi.

Rüzgar Çetin’in düğün fotoğrafını kardeşi Rafael Cemo Çetin sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin balayını ertelediği de iddia edildi.

9 AY CEAZEVİNDE KALAN RÜZGAR ÇETİN GEÇTİĞİMİZ YILLARDA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda Rüzgar Çetin 1 polis memurunun şehit olduğu diğerinin ağır yaralandığı olayda “bilinçli taksir” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, Rüzgar Çetin'in tutuklu kaldığı süre, aldığı ceza miktarı ve mağdurların şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle sanığın oy çokluğuyla tahliyesine karar vermişti. 9 ay tutuklu bulunan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, mahkemece hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıkmıştı.