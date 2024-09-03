Bahar dizisine "Başhekim Süreyya" geliyor! Yayın tarihi de belli oldu

Salı akşamlarına damga vuran Bahar dizisi 5 Eylül’de sete çıkarak yeni sezona hazırlanmaya başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosuna ‘Başhekim Süreyya’ rolüyle Büşra Pekin katıldı. Ayrıca dizinin yeni sezon yayın tarihi de belli oldu.

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Neslihan Yeşilyurt yönetmenliğinde senaryosunu Ayça Üzüm'ün yazdığı ve başrollerinde Demet Evgar ve Buğra Gülsoy gibi ünlü oyuncuların bulunduğu Bahar dizisinin yeni sezonu merakla bekleniliyor.

Dizi son olarak Bahar ve Timur'u ameliyat masasındayken izlediğimiz sezon finali ile veda etmişti. Bahar dizisi ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hastaneye genç ve otoriter başhekim Süreyya Biçer dahil olurken, bu rolü kimin canlandıracağı merak konusu oldu.

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İddiaya göre Büşra Pekin, başhekim Süreyya rolü ile Bahar kadrosuna dahil oldu. Dizinin yeni sezon ilk bölümünün 17 Eylül'de yayınlanması planlanıyor.