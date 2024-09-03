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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! Ünlü çiftten konuklara yasak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! Ünlü çiftten konuklara yasak

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 Eylül’de Esma Sultan Yalısı’nda dünya evine girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi sosyal medyaya sızdı. Davetiyedeki detaylar ise dikkat çekti.

Daha önce 3 kez evlenen ve son evliliğini Şeyma Subaşı ile yapan Acun Ilıcalı 4. kez damat olmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Ayça Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşayan medya patronu yarın akşam mutluluğa yeniden ‘evet’ diyecek. 

Öte yandan Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşecek görkemli düğünün detayları da belli olmaya başladı. Çift, yakın arkadaşlarının katılım göstereceği bir organizasyonla nikah masasına oturacak.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! Ünlü çiftten konuklara yasak - 1. Resim

DAVETİYE SOSYAL MEDYAYA SIZDI

İkilinin merakla beklenen düğünleri öncesi dikkat çeken davetiyeleri sosyal medyada paylaşıldı. Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, sade ve siyah fonda yazılı dijital düğün davetiyesi hazırlattı ve konuklara gönderdi. 

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! Ünlü çiftten konuklara yasak - 2. Resim

SİYAH GİYME KURALI

Evlenmek için saatleri sayan ikili, davetlilerden siyah giymelerini rica etti. 

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! Ünlü çiftten konuklara yasak - 3. Resim

SOSYAL MEDYA UYARISI

Ayrıca çift, düğünlere katılanlar için davetiyeye “Lütfen sosyal medya olmasın” diye de not düşerek, fotoğraf ve videoların paylaşılmaması talebinde bulundu.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! Ünlü çiftten konuklara yasak - 4. Resim

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA: BEBEK YOK

Dün yayılan haberlerde ise Ayça Çağla Altunkaya’nın hamile olduğu ve Acun Ilıcalı’nın 5. kez baba olacağı iddiası ortaya atıldı. Altunkaya, söylentilere ilk ağızdan cevap vererek “Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin” dedi ve haklarında çıkan haberleri yalanladı.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün davetiyesi ortaya çıktı! Ünlü çiftten konuklara yasak - 5. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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