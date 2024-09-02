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Acun Ilıcalı’nın müstakbel eşi Ayça Çağla Altunkaya’dan hamilelik açıklaması! Sessizliğini bozdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı’nın müstakbel eşi Ayça Çağla Altunkaya’dan hamilelik açıklaması! Sessizliğini bozdu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 Eylül’de nikah masasına oturmaya hazırlanan Acun Ilıcalı ile müstakbel eşi Ayça Çağla Altunkaya’nın bebek beklediği iddiaları magazinin gündemine oturdu. Söylentiler alıp başını gidince Altunkaya’dan açıklama geldi.

Bugüne kadar 3 kez evlenen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Dominik’te yapılan Survivor çekimlerinde tanıştığı hemşirelik mezunu Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı’nın müstakbel eşi Ayça Çağla Altunkaya’dan hamilelik açıklaması! Sessizliğini bozdu - 1. Resim

Merakla beklenen düğün öncesi Ilıcalı’nın yeniden baba olacağı iddiaları sosyal medyayı salladı.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA HAMİLELİK HABERLERİNİ YALANLADI 

Hamilelik söylentileri hızla yayılırken, Ayça Çağla Altunkaya’dan iddialara cevap geldi. Gazete Magazin’e konuşan Altunkaya, ‘bebek yok’ diyerek çıkan haberleri yalanladı. Açıklamasında ise “Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin” diyerek tepki gösterdi. 

Acun Ilıcalı’nın müstakbel eşi Ayça Çağla Altunkaya’dan hamilelik açıklaması! Sessizliğini bozdu - 2. Resim

DÜĞÜN YERİ VE TARİHİ DEĞİŞTİ

Öte yandan şimdilerde hazırlık içinde olan çiftin düğün yeri ve tarihi değişti. İkilinin bu muhteşem organizasyon için 5 Eylül’de Muğla’daki bir oteli kapattığı konuşulmuştu. Ancak bu plan son anda iptal oldu.

İkili hem düğün yerini hem de tarihi son anda değiştirdi. Ilıcalı ve Altunkaya’nın 4 Eylül’de İstanbul’daki Esma Sultan Yalısı’nda nikah masasına oturacağı öğrenildi. 

Acun Ilıcalı’nın müstakbel eşi Ayça Çağla Altunkaya’dan hamilelik açıklaması! Sessizliğini bozdu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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