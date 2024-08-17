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Avatar Atakan’dan Survivor itirafı! ‘Acun güzel para veriyor’ deyip bilinmeyenleri açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avatar Atakan’dan Survivor itirafı! ‘Acun güzel para veriyor’ deyip bilinmeyenleri açıkladı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran ‘Avatar Atakan’ lakaplı Çağan Atakan Arslan, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Ünlü isim Acun Ilıcalı’nın yarışmacılar için ayırdığı bütçeden de bahsetti.

2016 yılında ekranların sevilen yarışması Survivor’a katılan ve şampiyon olan Çağan Atakan Arslan, ‘Avatar Atakan’ lakabı ile hafızalara kazındı. 

Daha sonra ise 2022’deki All Star etabına katıldı ve yarışmayı 9. olarak tamamladı. 2024’te yapılan Survivor All Star’a ise yedeklerden dahil oldu. 

Avatar Atakan’dan Survivor itirafı! ‘Acun güzel para veriyor’ deyip bilinmeyenleri açıkladı - 1. Resim

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Seyircilerden büyük destek gören ve yarışma sonrası geniş bir hayran kitlesine ulaşan Arslan, Hülya Avşar’ın Youtube’daki programına katıldı. Dikkat çeken açıklamalar yapan isim, Acun Ilıcalı’nın Survivor yarışmacıları için iyi para verdiğini açıkladı. 

Avatar Atakan’dan Survivor itirafı! ‘Acun güzel para veriyor’ deyip bilinmeyenleri açıkladı - 2. Resim

“SURVIVOR’A DEĞİYOR MU?” SORUSUNA CEVAP

Çocuklarından ayrı kalmak istemediğini, bunun için son yarışmaya aslında gitmeyi düşünmediğini belirten Avatar Atakan’a Hülya Avşar “Survivor’a değiyor mu?, Acun size çok para mı veriyor, ne yapıyor?” sorusunu yöneltti. 

Bu soruya cevap cevap veren Arslan, “Acun Ilıcalı’nın hayatımda ayrı bir yeri var. ‘Gelmen lazım’ dedi. Ben de geldim. Eşimin hamilelik döneminde de çağırmıştı. Hem eşimi hem de küçük oğlumu bırakamamıştım. Aslan büyüdü zaten, Zenia da 9 aylıktı. Eşim Serap daha tecrübeliydi. Ben de güvenip bu sene gittim” dedi.

Avatar Atakan’dan Survivor itirafı! ‘Acun güzel para veriyor’ deyip bilinmeyenleri açıkladı - 3. Resim

“ACUN AĞABEY GÜZEL PARA VERİYOR”

Açıklamalarına devam eden isim “Acun ağabey güzel para veriyor. Burada platformun değeri de çok önemli. Sonuçta Survivor’ın bize kattığı çok büyük şeyler var. Bunu kullananlar ve kullanamayanlar var… Ama Survivor Türkiye’de pek çok insanın katılmak istediği başarılı bir platform. Reytinglerde birinci, yıllardır böyle” şeklinde konuştu. 

Avatar Atakan’dan Survivor itirafı! ‘Acun güzel para veriyor’ deyip bilinmeyenleri açıkladı - 4. Resim

HÜLYA AVŞAR: ACUN SENEYE BİZİ ATLAMA

Yarışmacı bütçesinin fazla olduğunu duyan Hülya Avşar, “İyi veriyormuşsun Acun, seneye bizi de atlama” diyerek espri yaptı.

Avatar Atakan’dan Survivor itirafı! ‘Acun güzel para veriyor’ deyip bilinmeyenleri açıkladı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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