Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile ne zaman evleniyor! Tarih ve mekan belli oldu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya ile dünyaevine giriyor. Çiftin bu yaz Muğla’daki bir otelde nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Ama son anda düğünün tarihi ve mekanı değiştirildi.

Acun Ilıcalı, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Ünlü ismin sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Uzun zamandır yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen ünlü çift, şimdilerde düğün hazırlıkları yapıyor. Ilıcalı’nın düğün için Muğla’daki bir oteli kapattığı öne sürülmüştü.

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ACUN ILICALI'NIN DÜĞÜNÜ İSTANBUL'DA YAPILACAK

Ancak ortaya çıkan haberlere göre düğün son anda iptal edildi. Muhabir Online'nın haberine göre, çift hem düğün tarihini hem de mekanını değiştirdi. Ilıcalı ve Altunkaya, 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturacak.