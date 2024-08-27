Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı

Pazar akşamlarına damga vuran Teşkilat dizisinin yeni sezonu merakla bekleniliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

‘Teşkilat’ın beşinci sezon çekimleri salı günü başlıyor. Dizi Tolga Sarıtaş’ın oynayacağı Yüzbaşı Altay Yalçındağ’ın çatışma sahnesiyle başlayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde mafya babası Hamdi rolüyle diziye Adnan Biricik dahil olmuştu. Şimdi ise dizide Hamdi’nin yeğeni de yer alacak. Rolü oyuncu Eren Hacısalihoğlu canlandıracak.

EREN HALISALİHOĞLU KİMDİR?

5 Haziran 1986 yılında Ankara’da doğan Eren Hacısalihoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Ailesi aslen Trabzon'un Akçaabat ilçesindendir. Eğitimini Haliç Üniversitesinde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2011-2012 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Mavi Kelebekler dizisiyle yaşamıştır.