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Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! Tarih ve düğün yeri de belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! Tarih ve düğün yeri de belli oldu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor. Dört yıldır mutlu bir beraberlik sürdüren çift bu yaz Muğla’daki bir otelde nikah masasına oturacak.

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. Muhabirlikten gelerek medya patronu koltuğuna oturan ünlü ismin sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 

Hürriyet’te yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, bu yaz 4’üncü kez nikah masasına oturuyor. Ilıcalı’nın Muğla’daki bir oteli düğün için kapattığı öne sürüldü. Oteldeki bütün odaları tutan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları başlattı. Otelle görüşmeler yaptığı öğrenilen Acun Ilıcalı, her şeyin dört dörtlük olması için şimdiden talimat verdi.

Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! Tarih ve düğün yeri de belli oldu - 1. Resim

DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Ayça Çağla Altunkaya’ya doğum gününde sürpriz bir parti yaparak evlilik teklifi etmişti. Ilıcalı, Altunkaya’nın doğum gününü “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun” sözleriyle kutlamıştı. Öte yandan doğum gününde paylaşılan karelerde yüzük detayı da dikkat çekmişti. 

Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! Tarih ve düğün yeri de belli oldu - 2. Resim

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999’da Yalova'da doğdu. Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik bölümü mezunu. Basketbola ilgi duyan Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştı. 

Acun Ilıcalı 4. kez nikah masasına oturuyor! Tarih ve düğün yeri de belli oldu - 3. Resim

Altunkaya, ilk kez Acun Ilıcalı'ya ait sürat teknesinde çekilen fotoğrafta görüntülenmişti. Daha sonra çift,Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafla ilişkilerini ilan etmişti. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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