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Ezgi Sertel'in sunduğu Gelin Evi'nde ilk günden ipler gerildi! Düşük puana sinirlenip öfke kustu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’de ilgiyle takip edilen ve sunuculuğunu bu sezon Ezgi Sertel’in devraldığı “Gelin Evi” programı başladı. Programa Pervin gelin ile Ezgi gelin arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Ev sahibi Pervin gelin, kendisine verilen puana kızarak “Bana şu an stratejik oynuyorsun gibi geldi ama bence yanlış yerdesin. Bana kesinlikle oynayamazsın” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Tam 8 sezondur devam eden ve Aslı Hünel’in sunuculuğunu yaptığı Gelin Evi’nin yeni sunucusu Ezgi Sertel oldu. Bu sezonda yarışmanın büyük ödülü 100 bin TL olarak açıklandı. 

Her hafta birbirinden iddialı 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada ilk günden ipler gerildi. 

Ezgi Sertel'in sunduğu Gelin Evi'nde ilk günden ipler gerildi! Düşük puana sinirlenip öfke kustu - 1. Resim

EZGİ GELİNDEN PERVİN GELİN'E 2 PUAN

Yarışmanın sonunda Ezgi gelin, ev sahibi Pervin gelinin evini değerlendi. “Evi gezdik, güzel emek vermiş. Yaptığım yorumları söylemiştim zaten. Puanımı açıklamak istiyorum” diyerek 2 puan verdi. 

Düşük puana kızan Pervin gelin, “Hiç şaşırmadım. Sence bu ev 2 puanı mı hak ediyor” diyerek sert çıktı. 

Bunun üzerine Ezgi gelin, “Yatak odasını zaten beğenmemiştim. Birçok kusuru vardı. Dolabın duvara çok büyük bir kere… Dolabını değiştireceğini söylemiştin ama değiştirmeden katılmışsın. Renklerin uyumsuzluğu, yatak başlığın vs. Mutfakta da dolaplar çok karanlıktı” şeklinde sebebini açıkladı.

Ezgi Sertel'in sunduğu Gelin Evi'nde ilk günden ipler gerildi! Düşük puana sinirlenip öfke kustu - 2. Resim

ÇOK KIZDI: BANA KESİNLİKLE OYNAYAMAZSIN

Düşük puana kızan Pervin gelin, “Bu kadar karşılaşama yaptım. Bu puanla senden daha üst bir ev görmemiz lazım o zaman benden daha yüksek puan alman için. Evim 2 puanı kesinlikle hak etmiyor. Bu ev 2’lik değil. Puanına saygı duyuyorum ama bana şu an stratejik oynuyorsun gibi geldi ama bence yanlış yerdesin. Bana kesinlikle oynayamazsın” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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