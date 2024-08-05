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Gelinim Mutfakta’dan ayrılan Nursel Ergin saçlarını kısacık kestirdi! Yeni hali çok beğenildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta’dan ayrılan Nursel Ergin saçlarını kısacık kestirdi! Yeni hali çok beğenildi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ailesine vakit ayırmak için Gelinim Mutfakta programından ayrılan sunucu Nursel Ergin, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestiren Ergin’in bu hali de çok beğenildi.

2007 yılında katıldığı kutu açma yarışması Var Mısın Yok Musun ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Kanal D ekranlarındaki Gelinim Mutfakta adlı programı sunuyordu. Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirterek programdan ayrılan Ergin imaj tazeledi.

PROGRAMA VEDA ETTİ

Nursel Ergin, bir süre önce 2024-2025 sezonunda ekrana gelecek Gelinim Mutfakta’nın 7. sezonunda olmayacağının haberini vermişti. Ergin, dinlenmeye ve ailesine zaman ayırmaya ihtiyacının olduğunu belirterek programa veda etmişti. 

Daha önce Seda Sayan, Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu gibi isimlerin sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta’ya yeni sezon için Aslı Hünel getirilmişti. 

Gelinim Mutfakta’dan ayrılan Nursel Ergin saçlarını kısacık kestirdi! Yeni hali çok beğenildi - 1. Resim

İŞTE YENİ İMAJI

Ünlü isim son olarak yeni stiliyle gündeme geldi. Nursel Ergin, kısacık kestirdiği ve dalgalandırdığı saçlarının halini kişisel Instagram hesabından paylaştı. 

Gelinim Mutfakta’dan ayrılan Nursel Ergin saçlarını kısacık kestirdi! Yeni hali çok beğenildi - 2. Resim

Güzelliğiyle dikkat çeken Ergin’in yeni imajı da kendisine yakıştırıldı. Takipçilerinden “Çok güzel olmuş” , “Size her şey yakışır” gibi yorumlar geldi. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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