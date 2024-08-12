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Almila Ada evleniyor! Doğum gününde evlilik teklifi aldı, fotoğrafları Instagram'dan paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almila Ada evleniyor! Doğum gününde evlilik teklifi aldı, fotoğrafları Instagram&#039;dan paylaştı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Genç oyuncu Almila Ada, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşından evlilik teklifi aldı. Ada, güzel haberi ‘Evet dedim’ notuyla duyurdu.

‘Bir Deli Rüzgar’ , ‘Güvercin’ gibi yapımlarda rol alan ve son rol aldığı Kanal D’deki Üç Kız Kardeş dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Almila Ada, sevgilisiyle evlilik kararı aldı. 

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, Yunanistan’a tatile gitti. Ada’nın erkek arkadaşı bir mekanda baş başa yemek yedikleri sırada sürpriz bir şekilde yüzüğü çıkardı. Ünlü oyuncu teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 

ALMİLA ADA: ‘EVET’ DEDİM

Mutlu anlarından fotoğrafları 1.2 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşan Almila Ada, karelere “I said yes (evet dedim). Doğum günü dilekleri aslında gerçek olabilir!” notunu düştü.

Almila Ada evleniyor! Doğum gününde evlilik teklifi aldı, fotoğrafları Instagram'dan paylaştı - 1. Resim

Çifte yakın dostları ve takipçileri tebrik mesajları yağdırdı. Fotoğraflara kısa sürede onlarca yorum ve beğeni geldi.

Almila Ada evleniyor! Doğum gününde evlilik teklifi aldı, fotoğrafları Instagram'dan paylaştı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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