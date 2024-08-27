'Ona olan sevgim hiç bitmeyecek' demişti! Hülya Avşar'ın Acun Ilıcalı'ya karşı yaptığı hamle şaşırttı

Yer aldığı projeler ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Hülya Avşar uzun süre beraber çalıştığı ve çok değer verdiği isimlerin başında gelen Acun Ilıcalı'yı sosyal medyada takipten çıkardı. İlerleyen dakikalarda Avşar’ın ünlü televizyoncuyu tekrar takibe alması ise gözlerden kaçmadı. Avşar, Acun Ilıcalı için “Ona olan sevgim hiçbir zaman bitmeyecek” demişti.

Birçok dizi ve filmde yer alan ünlü oyuncu Hülya Avşar son dönemde Youtube’ta yaptığı program ile adından söz ettiriyor. Uğur Yücel‘le Ordu Ünye’de çektiği “Aşkın Dünkü Çocukları” filmiyle gündeme gelen Hülya Avşar, yakın dostu Acun Ilıcalı‘yı takipten çıktı.

Geçen yıllara kadar Ilıcalı, her yaz Ayvalık‘ta Avşar’ı ziyarete gider ve balıkçıda oturup saatlerce muhabbet ederlerdi. Hülya Avşar‘ın “Ona olan sevgim hiçbir zaman bitmeyecek” dediği yakın dostu Acun Ilıcalı‘yı instagram‘dan takibi bırakmasının sebebi ise henüz belli değil.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ünlü televizyoncu ise Hülya Avşar‘ı takip etmeye devam ediyor. Avşar’ın bu hamlesi çok konuşulurken İlerleyen dakikalarda Avşar’ın ünlü televizyoncuyu tekrar takibe alması ise gözlerden kaçmadı.