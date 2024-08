Sibel Can 'Maddi ve manevi zarara uğradığını' söyleyerek mahkemeye koştu!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Sibel Can, 83 şarkısını izinsiz dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Avrupa Müzik ve Bonus Müzik şirketlerine dava açtı. Şarkıcı maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürdü.

Henüz 14 yaşındayken iş hayatına atılan Sibel Can hem yurt içi hem de yurt dışında yaptığı turnelerle adından söz ettiriyor.

Şarkıcı Sibel Can 5 albümde yer alan 83 eseri izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Avrupa Müzik ve Bonus müzik şirketlerine dava açtı.

SİBEL CAN'IN DAVA AÇTIĞI MÜZİK ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

İzinsiz kullanımın durdurulmasını ve haksız tecavüzün önlenmesini talep eden ünlü şarkıcı, maddi ve manevi zarara uğradığını iddia etti.

Ünlü ismin avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede özetle şunlara yer verildi: “İki şirketin bu hukuka aykırı eylemi nedeniyle Sibel Can, telafisi imkânsız maddi ve manevi zararlara uğramaktadır. Sibel Can’ın uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini için her türlü talep ve dava hakkımızı şimdilik saklı tutuyoruz. Müvekkilin hak sahibi olduğu davaya konu şarkılar üzerinde yapılan tecavüzün tespitini istiyoruz. Davalıların bu izinsiz kullanımının durdurulmasını, haksız tecavüzün önlenmesini ve söz konusu dijital platformlara erişimin engellenmesini talep ediyoruz.”

Akşam'ın haberine göre, davaya cevap veren karşı taraf ise eserler üzerinde hak sahibi olmadığını iddia etti. Müzik şirketi dilekçede "Sibel Can, dava konusu müzik eserleri üzerindeki kullanım hakkı yetkisini tam ruhsat şeklinde meslek birliğine devretmiştir. Bu haklara ilişkin dava açma hakkı ve yetkisi meslek birliğine ait olacaktır. Can'ın bu haklarının takibine ilişkin dava açma hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır" denildi.