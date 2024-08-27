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Narin Güran'ı arama çalışmaları 7. gününde! İhbar geldi, yer altı görüntüleme cihazı devreye girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 7. günde de devam ediyor. Dün gece ihbarı değerlendiren ekipler deprem felaketinde kullanılan yer altı görüntüleme cihazıyla saman yığınında tarama yaptı. İşte detaylar.

Narin Güran'ı arama çalışmaları 7. gününde! İhbar geldi, yer altı görüntüleme cihazı devreye girdi - 1. Resim

Türkiye, günlerdir haber alınmayan Narin Güran için tek yürek oldu. Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması 7. günde de sürüyor.

Narin Güran'ı arama çalışmaları 7. gününde! İhbar geldi, yer altı görüntüleme cihazı devreye girdi - 2. Resim

HER YERDE NARİN GÜRAN'I ARIYORLAR 

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında arama çalışması yürüttü. AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Narin Güran'ı arama çalışmaları 7. gününde! İhbar geldi, yer altı görüntüleme cihazı devreye girdi - 3. Resim

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI KULLANILDI

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, AFAD ekipleriyle Tavşantepe İlkokulunun güvenlik kamerasınca Narin'in son görüntüsünün kaydedildiği yerin yakınında bulunan saman yığınını aradı. Saman yığını üzerindeki brandayı kaldıran ekipler, yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yaptı. Ekipler, uzun şişlerle saman altında da çalışma gerçekleştirdi. Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince arama çalışmalarında yer alan ekiplere yemek ve çay ikramında bulunuldu.

Narin Güran'ı arama çalışmaları 7. gününde! İhbar geldi, yer altı görüntüleme cihazı devreye girdi - 4. Resim

TAŞTAKİ KAN LEKESİ NARİN'İN Mİ?

Önceki gün arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan kayalıklarda kurumuş kan izlerine rastlanmıştı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, üzerinde kan bulunan taşı incelemek üzere götürdü. Valilik açıklamasında ise kan lekesinin Narin'in olmadığı belirtilip, "Kayalıklar üzerinde bulunan kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir." denildi.

Narin Güran'ı arama çalışmaları 7. gününde! İhbar geldi, yer altı görüntüleme cihazı devreye girdi - 5. Resim

BİNLERCE ARAÇ DİDİK DİDİK ARANDI

Öte yandan Narin'i bulmak için ekipler sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü, 11 bin dönüm alan tarandı ve 130 kişinin ifadesi alındı. 7 günde jandarma ekipleri tarafından mahalleye giriş ve çıkış yapan toplamda 12 bin 550 araç arandı, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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