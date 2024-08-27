Mansur Yavaş paylaşımı olay oldu! Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sokak hayvanları konusu üzerinden eleştiren spiker Gülbin Tosun, NOW TV tarafından zorunlu izne çıkarıldı. Tosun, "Henüz çıkışım verilmedi" dedi.

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NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle zorunlu izne çıkarıldı. Tosun'un izne çıkarılmasına sebep olan paylaşım ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı eleştiri içeriyordu.

MANSUR YAVAŞ'A AĞIR SÖZLER: BİR BARDAK SUYA MUHTAÇ OLUN

Ünlü spiker geçtiğimiz günlerde X hesabından "Başkan siz ‘sokakta köpek olmaz biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz!! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!!! @mansuryavas06" paylaşımı yaptı.

"HENÜZ ÇIKIŞIM VERİLMEDİ"

Bu açıklamanın ardından Tosun 25 Ağustos'ta "Vay be ülkenin geldiği hale bak! Konuşan ya içeri alınıyor ya da işinden ediliyor! Muhteşem! Havai fişekleri sonraya saklayın!" ifadelerini paylaştı.

Dün akşam ise paylaşımında şöyle söyledi: "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından #1adımgeriyok"