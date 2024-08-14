Mansur Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna dikkat çeken cevap: Konuşmak için erken fakat...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklamada bulundu. Yavaş, "Adaylık konuşmak için çok erken" derken, "Fakat günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız" diyerek adaylığa açık kapı bıraktı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, olası bir seçimde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda kendisine yöneltilen soruya cevap verdi.

"Cumhurbaşkanı adayı olur musun?" sorusunu cevaplandıran Yavaş, adaylık konusunda net bir açıklama yapmadı ancak kapıları da kapatmadı.

"ADAYLIK KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN"

Habertürk’e açıklamalarda bulunan Yavaş, “Henüz Türkiye’de bir seçim gündemi yok. Bu nedenle adaylık konuşmak için çok erken” dedi.

Şu anda birinci önceliğinin Ankara halkına hizmet olduğunu belirten Yavaş, bu konunun dışındaki her şeyin şimdilik gündeminde olmadığını ifade etti.

AÇIK KAPI BIRAKTI

İlerleyen zamanlarda konu ile ilgili değerlendirme yapacaklarını söyleyen Yavaş, "Fakat günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız. Elbette aday oluruz" diyerek cumhurbaşkanı adaylığına açık kapı bıraktı.