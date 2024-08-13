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CHP'de genel başkanlık için sürpriz aday! Özgür Özel'e rakip geliyor

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CHP&#039;de genel başkanlık için sürpriz aday! Özgür Özel&#039;e rakip geliyor

Politika Haberleri

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanlığı için yeni bir iddia ortaya attı. Yarkadaş, eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aday olmaya hazırlandığını söyledi.

CHP, 4-9 Eylül tarihlerinde olağanüstü tüzük kurultayına gidiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in isteği üzerine alınan kurultay kararı partide hareketliliğe neden olurken, kulislerde sık sık koltuğunu Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde aktif rol almak için çalışmalarına devam ettiği dile getiriliyor.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, bir ismin daha başkanlık yarışında ön plana çıkmak istediği gündeme getirildi.

TV100'de yayınlanan bir programda CHP'ye yönelik çarpıcı kulis bilgisini paylaşan Yarkadaş, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Özgür Özel'in karşısına çıkarak CHP Genel Başkan adayı olmak istediğini iddia etti.

"TUNÇ SOYER ÇALIŞMA YÜRÜTECEK"

Barış Yarkadaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CHP Genel Başkan adaylığını düşünen biri var, eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Soyer, önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya gelecek. Ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir randevu isteyerek, İmamoğlu ile de görüşecek.

Tunç Soyer, aslında 2023 seçimlerinden önce de bunu düşünüyordu. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilebilseydi CHP Genel Başkanı olmak istiyordu. Şu an CHP kulislerinde konuşan şey, Tunç Soyer'in önümüzdeki süreçte CHP Genel Başkan adaylığı için çalışma yürüteceği yönünde."

KILIÇDAROĞLU DA VAZGEÇMEDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da son olarak verdiği bir röportajda "Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem yoktu. Delegeler istediği için oldum. Delegeler 'Gelmen lazım arkadaş' diyerek görev verirlerse o zaman düşünürüm. Genel başkanlığın sorumluluğu fazladır, kolay değildir. Genel başkan tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Politika
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