Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun acı kaybı! Aldığı haberle yıkıldı: "Telefonları açamıyorum"

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun acı kaybı! Aldığı haberle yıkıldı: "Telefonları açamıyorum"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu&#039;nun acı kaybı! Aldığı haberle yıkıldı: &quot;Telefonları açamıyorum&quot;
Hayal Köseoğlu, Babası, Ölüm, Oyuncu, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu’nun babası vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Köseoğlu, takipçilerinden destek mesajları aldı.

"Mahkum", "Hudutsuz Sevda" ve "Mucize Doktor" gibi dizilerde rol alan oyuncu Hayal Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu'nun vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun acı kaybı! Aldığı haberle yıkıldı:

Bir yıldır hastalıkla mücadele eden babasının kaybı nedeniyle derin üzüntü yaşayan genç oyuncu, paylaşımında telefonlara cevap veremediğini belirterek anlayış istedi.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun acı kaybı! Aldığı haberle yıkıldı:

"TELEFONLARI AÇAMIYORUM"

Köseoğlu mesajında, "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nu bir senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok, ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun acı kaybı! Aldığı haberle yıkıldı:

Hayal Köseoğlu’nun bu paylaşımının ardından, sevenleri ve sanat camiasından dostları taziye mesajlarıyla oyuncuya destek oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD’li dergiden çarpıcı iddia: Erdoğan’ın yeni stratejisi Türkiye’yi zirveye taşıyacakTek tek ipe diziliyor! Doğanın narin güzelliğinde hasat başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenomen Deniz Servan'ın kaza anıyla ilgili dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı! Annesinin o sözleri yürek yaktı - MagazinAnnesinin feryadı yürek dağladıİdo Tatlıses, anne ve babasının yıllardır sakladığı sırrı açıkladı! "Gerçekten öyle mi?" - MagazinAnne ve babasının yıllardır sakladığı sırrı açıkladı: "Gerçekten öyle mi?"Danla Biliç'e şiddet uygulamıştı! Berk Çetin hakkında istenen ceza belli oldu - MagazinDanla Biliç'e şiddet uygulamıştı! Hakkında istenen ceza belli olduMatematik sorusu Başak Yıldırım'ı yıktı! Elenince gözyaşlarına boğuldu: Oktay Kaynarca'dan yarışmacıya unutulmaz teklif - MagazinKaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklifÜnlü şarkıcı Ayla Başar'dan kötü haber geldi! Hayatını kaybetti - MagazinÜnlü şarkıcıdan kötü haber geldi! Hayatını kaybettiParçalanmış teknesi bulunmuştu! Nefise Karatay'dan olay olan 'Halit Yukay' paylaşımı - MagazinNefise Karatay'dan olay olan 'Halit Yukay' paylaşımı: "Aklım hep..."
Sonraki Haber Yükleniyor...