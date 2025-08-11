Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun acı kaybı! Aldığı haberle yıkıldı: "Telefonları açamıyorum"

"Mahkum", "Hudutsuz Sevda" ve "Mucize Doktor" gibi dizilerde rol alan oyuncu Hayal Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu'nun vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir yıldır hastalıkla mücadele eden babasının kaybı nedeniyle derin üzüntü yaşayan genç oyuncu, paylaşımında telefonlara cevap veremediğini belirterek anlayış istedi.

"TELEFONLARI AÇAMIYORUM"

Köseoğlu mesajında, "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nu bir senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok, ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Hayal Köseoğlu’nun bu paylaşımının ardından, sevenleri ve sanat camiasından dostları taziye mesajlarıyla oyuncuya destek oldu.