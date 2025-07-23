Oyuncu Hayal Köseoğlu ticarete atıldı! Çıkardığı ürünü gören şaştı kaldı: "Yok artık"

Bir döneme damga vuran “Aşk-ı Memnu” dizisindeki rolüyle tanınan Hayal Köseoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil girişimcilik hamlesiyle gündemde. 32 yaşındaki oyuncu, kendi telefon şemsiyesi markasını kurarak ticarete atıldı.

“Aşk-ı Memnu”, “İstanbullu Gelin”, “Ufak Tefek Cinayetler” ve “Mucize Doktor” gibi yapımlarda rol alan Hayal Köseoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil girişimcilik adımıyla gündeme geldi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Köseoğlu, şimdi de kurduğu yeni markayla dikkatleri üzerine topladı.

"TELEFON ŞEMSİYESİ" İSİMLİ BİR ÜRÜNÜN MARKASINI KURDU

Sanata olan ilgisini daha önce paylaştığı tablolarla da gösteren genç oyuncu, bu kez iş dünyasına adım attı. Yaz aylarında güneşten korunmak amacıyla kullanılabilecek “telefon şemsiyesi” isimli yeni bir ürünün markasını kuran Köseoğlu, ürünün tanıtımını da bizzat kendisi yaptı.

Deniz kenarında telefon şemsiyesini kullanırken verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaşan Köseoğlu’nun, ürünün tasarımında da aktif rol aldığı öne sürüldü. Aksesuar güneş ışınlarına karşı koruma sağlıyor.