Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'dan film festivalinde flaş 'Gazze' çıkışı: Yaşananlar soykırımdan farksız!

Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'dan film festivalinde flaş 'Gazze' çıkışı: Yaşananlar soykırımdan farksız!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oscar&#039;lı oyuncu Jennifer Lawrence&#039;dan film festivalinde flaş &#039;Gazze&#039; çıkışı: Yaşananlar soykırımdan farksız!
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, İspanya'nın en önemli sinema etkinliği San Sebastian Film Festivali'ndeki basın toplantısında Filistin adına konuştu. İsrail işgali altındaki Gazze'de yaşananlarla ilgili "Çok korkuyorum ve bu beni çok utandırıyor. Yaşananlar bir soykırımdan farksız ve kabul edilemez." yorumunu yapan Lawrence, "Çocuklarım için, tüm çocuklarımız için çok korkuyorum." dedi.

Yeni filmi "Die My Love"ı tanıtmak ve ödül almak üzere İspanya’nın en önemli sinema etkinliği San Sebastian Film Festivali’nde bulunan Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, İsrail işgali altındaki Gazze ile ilgili görüşlerini net bir şekilde ifade etti.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR SOYKIRIMDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Ünlü oyuncu, Gazze’de yaşananları "Çok korkuyorum ve bu beni çok utandırıyor. Yaşananlar bir soykırımdan farksız ve kabul edilemez." şeklinde nitelendirerek, "Çocuklarım için, tüm çocuklarımız için çok korkuyorum." dedi.

ABD SİYASETİNE ELEŞTİRİ

Lawrence, Amerikan siyaseti hakkında da yorum yaptı. Günümüzde ABD’de büyüyen çocukların, siyasetin dürüst olmaması ve empati eksikliği ile normalleşmesinin kendisini üzdüğünü belirtti. "Siyasetçiler yalan söyler, empati yapmazlar. Dünyanın bir tarafında olup bitenleri görmezden gelmek, uzun vadede size de yansır." ifadelerini kullandı.

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence

"YÜREĞİM PARÇALANIYOR"

Lawrence, sanatçıların dünyanın siyasi sorunlarını çözme sorumluluğunu üstlenmemesi gerektiğini de vurgulayarak, "Keşke bu karmaşık durumu düzeltmek için yapabileceğim bir şey olsaydı. Yüreğim parçalanıyor. Ama sözlerimin, yetkililerin elinde daha fazla ateş ve söylem oluşturması korkusuyla konuşmaktan çekiniyorum." dedi.

SAN SEBASTIAN'DA, İSRAİL SALDIRILARINA KARŞI GAZZE DAYANIŞMA GÖSTERİSİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nin merkezi önünde toplanan binlerce kişi, ‘Hind Rajab’ın Sesi’ filminin gösteriminin ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve boykot edilmesi çağrısıyla protesto düzenlemişti. San Sebastian Uluslararası Film Festivali Direktörü Jose Luis Rebordinos da gösteriye katılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
New York'ta Erdoğan'a sevgi, Netanyahu'ya öfke gösterisi... ABD'de binler sokağa döküldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hayko Cepkin’in Kayseri konseriyle ilgili Valilikten açıklama - MagazinHayko Cepkin’in Kayseri konseriyle ilgili Valilikten açıklama“Beni o oynasın” demişti! Serenay Sarıkaya’dan Güllü’ye anlamlı veda… - Magazin“Beni o oynasın” demişti! Serenay Sarıkaya’dan Güllü’ye anlamlı veda…Derya Tuna’nın acı günü! Kardeşi Perihan Tuna Oba’yı toprağa verdi - MagazinDerya Tuna’nın acı günü! Kardeşi Perihan Tuna Oba’yı toprağa verdiGüllü’nün son anlarını yapımcısı anlattı! “Kızıyla eğlenirken balkondan düştü” - MagazinGüllü’nün son anlarını yapımcısı anlattı! “Kızıyla eğlenirken balkondan düştü”Güllü’nün cenaze programı belli oldu! Annesinin yanına defnedilecek - MagazinGüllü’nün cenaze programı belli oldu! Acı detay...Seda Önder ile İhsan Sapan’ın evliliği bitiyor! İlk açıklama geldi - MagazinSeda Önder ile İhsan Sapan’ın evliliği bitiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...