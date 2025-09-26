Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'dan film festivalinde flaş 'Gazze' çıkışı: Yaşananlar soykırımdan farksız!

Yeni filmi "Die My Love"ı tanıtmak ve ödül almak üzere İspanya’nın en önemli sinema etkinliği San Sebastian Film Festivali’nde bulunan Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, İsrail işgali altındaki Gazze ile ilgili görüşlerini net bir şekilde ifade etti.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR SOYKIRIMDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Ünlü oyuncu, Gazze’de yaşananları "Çok korkuyorum ve bu beni çok utandırıyor. Yaşananlar bir soykırımdan farksız ve kabul edilemez." şeklinde nitelendirerek, "Çocuklarım için, tüm çocuklarımız için çok korkuyorum." dedi.

ABD SİYASETİNE ELEŞTİRİ

Lawrence, Amerikan siyaseti hakkında da yorum yaptı. Günümüzde ABD’de büyüyen çocukların, siyasetin dürüst olmaması ve empati eksikliği ile normalleşmesinin kendisini üzdüğünü belirtti. "Siyasetçiler yalan söyler, empati yapmazlar. Dünyanın bir tarafında olup bitenleri görmezden gelmek, uzun vadede size de yansır." ifadelerini kullandı.

Jennifer Lawrence

"YÜREĞİM PARÇALANIYOR"

Lawrence, sanatçıların dünyanın siyasi sorunlarını çözme sorumluluğunu üstlenmemesi gerektiğini de vurgulayarak, "Keşke bu karmaşık durumu düzeltmek için yapabileceğim bir şey olsaydı. Yüreğim parçalanıyor. Ama sözlerimin, yetkililerin elinde daha fazla ateş ve söylem oluşturması korkusuyla konuşmaktan çekiniyorum." dedi.

SAN SEBASTIAN'DA, İSRAİL SALDIRILARINA KARŞI GAZZE DAYANIŞMA GÖSTERİSİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nin merkezi önünde toplanan binlerce kişi, ‘Hind Rajab’ın Sesi’ filminin gösteriminin ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve boykot edilmesi çağrısıyla protesto düzenlemişti. San Sebastian Uluslararası Film Festivali Direktörü Jose Luis Rebordinos da gösteriye katılmıştı.