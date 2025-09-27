150 bin TL’nin geri ödemesi dip yaptı! İhtiyaç kredisi faizlerinde kampanya dopingi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda dikkatler gelecek hafta açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken; “TÜFE’nin eylül ayında bir miktar yüksek geleceği” beklentileri öne çıkmaya başladı.

Temmuz ve Ağustos’ta %2’ye yakın gerçekleşen aylık enflasyonun, eylülde %2,5 ve üzerinde olabileceği tahminleri yapılıyor. Okulların açıldığı ve tatilin ardından harcamaların arttığı bir ay olarak bilinen eylül aylarında, genellikle TÜFE’de yükselme eğilimi yaşanıyor.

TCMB’DEN KRİTİK MESAJLAR

TCMB Başkanı Fatih Karahan da bu hafta ABD’de gerçekleştirdiği "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumda kritik mesajlar verdi.

Fatih Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı ve TCMB’nin; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurarak adımlarını atacağının altını çizdi.

KREDİ HACMİ GERİLEDİ

Enflasyon ve politika faizine ilişkin beklentiler bu şekilde gerçekleşirken, dikkatler bir yandan kredilere çevrildi.

BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 19 Eylül ile sona eren haftada, en çok tercih edilen ihtiyaç kredisi hacmi 4,5 milyar lira geriledi ve 1 trilyon 875,54 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Kredi hacminde 4 hafta yükselişin ardından düşüş dikkat çekti.

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

Bankalarca sunulan teklifler vadeye göre değişmekle birlikte, yeni müşteri kampanyaları da dahil edildiğinde, 1 yıl geri ödemeli en ucuz ihtiyaç kredisi oranları 26 Eylül itibarıyla şöyle:

-Alternatif Bank: %1,99

-ON Dijital: %3,29

-TEB %3,39

-Getir Finans: %3,49

-QNB: %3,59

-ING: %3,59

-Denizbank: %3,61

150 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 150 bin TL’nin 12 ay vade ile geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi Tutarı: 150 bin TL

-Kredi Oranı: %1,99

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Aylık Taksit: 14 bin 700 TL

-Toplam Geri Ödeme: 176 bin 402 TL