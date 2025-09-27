Borsa bu hafta %-1,27 geriledi! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-1,27 düşüşle 11.151 puandan kapanış yaptı. Endeks, analistlerin kritik destek olarak gösterdiği 11.250 seviyesinin altında haftayı tamamlarken, bundan sonraki süreçte 11.000 seviyesinin hem teknik hem de psikolojik bit destek olarak izleneceği ifade ediliyor.

EN ÇOK DÜŞEN VE YÜKSELEN SEKTÖRLER

Bu hafta bankacılık endeksinde (XBANK) yaşanan %-5,12 oranında gerileme endeksi de aşağı çekti. Spor endeksi (XSPOR) %-6,49 düşüşle en fazla gerileyen sektör olurken, İnşaat endeksinde (XINSA) %-5,66 ve Bilişim endeksinde de %-4,91 düşüş yaşandı. Finansal Kiralama (%15,35), Madencilik (%5,60) ve Yatırım Ortaklığı (%4,15) endeksleri ise en fazla yükselen sektörler arasında yer aldı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER (BİST 500)

-HEDEF: 49,94 TL (%37,35)

-ALKA: 15,84 TL (%31,78)

-SKTAS: 4,17 TL (%23,74)

-TATEN: 72,00 TL (%22,76)

-IEYHO: 28,58 TL (%22,45)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER (BİST 500)

-LINK: 417,00 TL (%-40,81)

-INVES: 331,00 TL (%-38,59)

-ADESE: 15,91 TL (%-28,59)

-POLTK: 8,947,50 TL (%-22,16)

-DITAS: 29,96 TL (%-18,81)

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta gerçekleştirilen ABD ziyareti, Türkiye’de en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı. 6 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Dikkatler, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-35 programına dönüş ve F-16 uçaklarının alımı ile modernizasyonu konularına çevrilmişti. Bu konularla ilgili karşılıklı görüşler dile getirildi.

Öte yandan ABD temaslarında 3 farklı anlaşma öne çıktı:

1-Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri “Stratejik Sivil Nükleer İş Birliği” Mutabakat Zaptı imzaladı.

2-Türk Hava Yolları, filosunu modernleştirme ve kapasitesini artırma planları kapsamında 225 adede kadar Boeing uçağı için sipariş verdi.

3- BOTAŞ ile dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria ve Woodside Energy arasında, uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik anlaşmaları imzalandı.

PİYASAYA YANSIMALARI…

Ana hatlarıyla iki tarafın da “olumlu” değerlendirdiği zirvenin, Türkiye ile ABD arasında sadece siyasi değil ekonomik yakınlaşmanın da hız kazanmasını beraberinde getirmesi bekleniyor. 2025 sonunda 40 milyar dolara ulaşması beklenen iki ülke ticaret hacmi ile ilgili “100 milyar dolarlık hedefin” tekrar vurgulanmasının da Türkiye’deki ihracatçı sektörler için pozitif hikâye oluşturabileceği aktarıldı.

Konuyla ilgili Garanti BBVA Yatırım tarafından yapılan analizde “İki ülke arasındaki gelişmelerin, ABD pazarında yer edinme potansiyeli yüksek şirketlere yansımasını beklemek sürpriz olmayacaktır” ifadelerine yer verildi ve ABD ile ilişkilerde savunma sektörünün yeniden ivme kazanmasının, özellikle Aselsan’a güçlü bir katalizör etkisi olabileceği belirtildi. Türk Hava Yolları’nın da ABD pazarında güçlü konumlanmasına dikkat çekilirken, iki ülke arasındaki yeni dönemin, şirketin büyüme görünümünü destekleyebileceği ifade edildi.

Raporda ayrıca demir-çelik, çimento ve inşaat sektörlerindeki iş birliklerinin ABD pazarında faaliyet gösteren Borusan Boru, Kocaer Çelik, Çimsa ve Enka İnşaat şirketlerini öne çıkarabileceği aktarıldı.

DİKKATLER ENFLASYONDA

Gelecek hafta dikkatler ise eylül ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Cuma günü, eylül ayı enflasyon verileri açıklanacak. Piyasalarda enflasyonun, aylık bazda %2,45-%2,65 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Temmuz ve ağustosta aylık enflasyon %2’ye yakın gerçekleşmişti. Eylülde ise enflasyonun mevsimsel etkilerle de olsa bir miktar yüksek gelebileceği öngörülüyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları referans alınarak bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.