Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Zonguldak'ta üst geçide çarpan araç ikiye katlandı! Can kayıpları var

Zonguldak'ta üst geçide çarpan araç ikiye katlandı! Can kayıpları var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zonguldak&#039;ta üst geçide çarpan araç ikiye katlandı! Can kayıpları var
Trafik Kazası, Zonguldak, Alaplı, Üst Geçit, Ölüm, Gençler, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Hurda yığınına dönen araçta bulunan 2 genç hayatını kaybetti.

Zonguldak-Alaplı karayolu üzerindeki Taşbaşı mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kdz. Ereğli yönünden Akçakoca istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsü Efe Kaan Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton üst geçit ayağına çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç adeta ortadan ikiye katlandı.

Zonguldak'ta üst geçide çarpan araç ikiye katlandı! Can kayıpları var - 1. Resim

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Kaza yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Efe Kaan Güney ve yanında bulunan Furkan Sönmez, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde iki gencin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
150 bin TL’nin geri ödemesi dip yaptı! İhtiyaç kredisi faizlerinde kampanya dopingiBaas’ın en çok vurduğu şehir ayağa kalkıyor: İdlib’e dev yardım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eyüpsultan’da akşam yemeği kabusa döndü, 2 kardeş hayatını kaybetti: 'Görümce' detayı şüphelendirdi - 3. SayfaAkşam yemeği kabusa döndü, 2 kardeş hayatını kaybetti"Kimseye söyleme" baskısı da kurtaramadı! Tacizci öğretmene 28 yıl hapis - 3. Sayfa"Kimseye söyleme" baskısı da kurtaramadı!50 bin dolara Türk vatandaşlığı veren şebekenin yöntemi ortaya çıktı: Şifre 'Çinli Kemal' - 3. Sayfa50 bin dolara Türk vatandaşlığı vermişler!Motosiklet kazasında yaralanmıştı, 35 gün sonra acı haberi geldi - 3. SayfaMotosiklet kazasında yaralanmıştı, 35 gün sonra acı haberi geldiYaptığı hareket pahalıya mal oldu: Gözaltına alındı, para cezası kesildi, işletme mühürlendi! - 3. SayfaGözaltına alındı, para cezası kesildi, işletme mühürlendi!Balıkesir'de belediyeye ait halk otobüsü zeytinliğe devrildi: Yaralılar var - 3. SayfaBelediyeye ait halk otobüsü devrildi: Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...