Zonguldak'ta üst geçide çarpan araç ikiye katlandı! Can kayıpları var

Zonguldak-Alaplı karayolu üzerindeki Taşbaşı mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kdz. Ereğli yönünden Akçakoca istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsü Efe Kaan Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton üst geçit ayağına çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç adeta ortadan ikiye katlandı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Kaza yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Efe Kaan Güney ve yanında bulunan Furkan Sönmez, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde iki gencin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.