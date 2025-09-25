Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi için çalışmalar başladı

Olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. İşçilerden 4'ü göçük altından çıkarıldı. 1 işçinin kurtarılması için ise ekiplerin çalışması sürüyor.

Kurtarılan işçilerden hafif yaralanan 1'i, sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.