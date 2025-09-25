Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi için çalışmalar başladı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarılırken, 1 işçinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.
Zonguldak'ta bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA
Olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. İşçilerden 4'ü göçük altından çıkarıldı. 1 işçinin kurtarılması için ise ekiplerin çalışması sürüyor.
Kurtarılan işçilerden hafif yaralanan 1'i, sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
