Zonguldak'ta kamyon kazasında can pazarı! Can kayıpları var

Zonguldak'ta kamyon kazasında can pazarı! Can kayıpları var

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta feci bir kaza meydana geldi. Çaycuma ilçesine bağlı Ali köyünde meydana gelen trafik kazasında yardım kömür dağıtımı yapan kamyonun freninin patlaması sonucu şarampole devrilen araçta 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde feci bir olay yaşandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğünün koordinesinde köylere kömür yardımı sağlayan İbrahim Sarıkaya'nın (65) kullandığı kamyonet, Aliköy İmamlar Mahallesi'nde orman yolunda seyir halindeyken frenin patlaması sonucu devrildi.

Zonguldak'ta kamyon kazasında can pazarı! Can kayıpları var - 1. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İsmail Yüksel (33) ve Şevket Usta (57) yaralandı.

Araçta sıkışan Sarıkaya ve Usta, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Zonguldak'ta kamyon kazasında can pazarı! Can kayıpları var - 2. Resim

Sarıkaya ve Usta, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildikleri sırada hayatlarını kaybetti.

Yaralı Yüksel'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

