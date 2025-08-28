Zonguldak'ta otomobilin yayalara çarptığı kazada can pazarı!

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zonguldak-Kozlu sahil yolunda seyir halinde olan E.Ç. (24) idaresindeki 34 NGH 784 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen B.N.İ. (27) ve İ.T'ye (25) çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada yayalar ve otomobilde yolcu olarak bulunan D.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.